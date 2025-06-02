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Тоттенгем готовий залишити у себе орендованого форварда Баварії

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 20:27
Тоттенгем готовий залишити у себе орендованого форварда Баварії
Getty Images

Нападник мюнхенської Баварії Матіс Тель, який на правах оренди виступає за Тоттенгем, може залитись у складі лондонців по завершенню угоди.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Чемпіон Німеччини хоче продати свого гравця, але "шпори" мають інший варіант розвитку подій. Тоттенгем готовий залишити Теля, але за умови нової оренди з подальшим зобов'язанням викупу.

Макс Еберль продовжує переговори з лондонцями та представникам Теля, щоб знайти найкраще рішення для сторін.

У складі Тоттенгема 20-річний француз зіграв 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що "шпори" викупили контракт захисника Ланса.

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