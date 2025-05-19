Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: пряма LIVE трансляція фіналу Ліги Європи

Лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зустрінуться в фінальному поєдинку Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у середу, 21 травня, на арені "Естадіо Сан-Мамес" у Більбао. Матч розпочнеться – о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO .

На шляху до фіналу Тоттенгем здолав Буде-Глімт у півфіналі, Айнтрахт на стадії 1/4, та нідерландський АЗ у 1/8 фіналу.

Манчестер Юнайтед зуміли перемогти у першій стадії плейоф Реал Сосьєдад, потім у неймовірному матчі вибили Ліон у 1/4-й та обіграли господарів стадіону, який прийматиме фінал – Атлетик з Більбао.

Нагадаємо, що Тоттенгем був першим переможцем Кубку УЄФА, який пізніше став Лігою Європи. Загалом "шпори" двічі вигравали цей трофей та одного разу були у фіналі. У разі перемоги лондонці зрівняються з Ліверпулем та будуть ділити перше місце за кількістю виграних титулів Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед двічі досягали фіналу Ліги Європи – у 2017 та 2021-му. У першому випадку манкуніанці, на чолі з Жозе Моурінью, обіграли у вирішальному поєдинку Аякс. У 2021 році "червоні дияволи" по пенальті (11:10) зазнали поразки від Вільярреала.