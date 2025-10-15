Українська правда
Три європейські гранди полюють на захисника Айнтрахта

Володимир Варуха — 15 жовтня 2025, 19:53
Три європейські гранди полюють на захисника Айнтрахта
Натаніель Браун
Лівий бек франкфуртського Айнтрахта Натаніель Браун опинився у центрі уваги топклубів Європи.

Про це повідомляє BILD.

За 22-річним футболістом уважно стежать одразу три гранди: Манчестер Сіті, Арсенал та Реал Мадрид.Втім, у Франкфурті не планують розлучатися зі своїм талантом узимку.

Керівництво Айнтрахта готове розглянути пропозиції лише у випадку, якщо вони будуть справді солідними.У поточному сезоні Браун провів 8 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Також Реал Мадрид може обміняти Камавінгу на Родрі.

