Три європейські гранди полюють на захисника Айнтрахта
Натаніель Браун
Bundesliga
Лівий бек франкфуртського Айнтрахта Натаніель Браун опинився у центрі уваги топклубів Європи.
Про це повідомляє BILD.
За 22-річним футболістом уважно стежать одразу три гранди: Манчестер Сіті, Арсенал та Реал Мадрид.Втім, у Франкфурті не планують розлучатися зі своїм талантом узимку.
Керівництво Айнтрахта готове розглянути пропозиції лише у випадку, якщо вони будуть справді солідними.У поточному сезоні Браун провів 8 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.
