Власник Брайтона інвестував 10 мільйонів фунтів у середняка чемпіонату Шотландії
ФК Хартс
Відомий бізнесмен та власник Брайтона Тоні Блум інвестував 9.86 мільйонів фунтів у шотландський клуб Хартс.
Про це "The Maroons" повідомили у своїх соцмережах.
Завдяки цій інвестиції, Блум придбав 29% акцій команди та став її міноритарним власником. Втім, бізнесмен не матиме права голосу під час ухвалення рішень.
"Я твердо вірю у можливість перервати домінацію двох команд у шотландському футболі, яка триває вже давно", – прокоментував це рішення сам Блум.
Минулий сезон Хартс завершили на першому місці групи вибування Прем'єршипу, набравши 52 залікові бали за 38 матчів.
Раніше повідомлялось, що американський бізнесмен Вуді Джонсон придбав частку Крістал Пелес.