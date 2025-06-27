Власник Брайтона інвестував 10 мільйонів фунтів у середняка чемпіонату Шотландії

Відомий бізнесмен та власник Брайтона Тоні Блум інвестував 9.86 мільйонів фунтів у шотландський клуб Хартс.

Про це "The Maroons" повідомили у своїх соцмережах.

Завдяки цій інвестиції, Блум придбав 29% акцій команди та став її міноритарним власником. Втім, бізнесмен не матиме права голосу під час ухвалення рішень.

We are delighted to confirm that the process for Tony Bloom’s investment in the club is now complete.



The club would like to formally welcome Tony to the Hearts family and looks forward to working with him in forging a long and successful relationship.



ℹ️ ⬇️ — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) June 25, 2025

"Я твердо вірю у можливість перервати домінацію двох команд у шотландському футболі, яка триває вже давно", – прокоментував це рішення сам Блум.

Минулий сезон Хартс завершили на першому місці групи вибування Прем'єршипу, набравши 52 залікові бали за 38 матчів.

Раніше повідомлялось, що американський бізнесмен Вуді Джонсон придбав частку Крістал Пелес.