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Вони кращі за Арсенал та Ман Сіті: тренер Брендфорда Ярмолюка оцінив силу Ліверпуля

Руслан Травкін — 19 січня 2025, 04:43
Вони кращі за Арсенал та Ман Сіті: тренер Брендфорда Ярмолюка оцінив силу Ліверпуля
Томас Франк
Getty images

Наставник Брентфорда, за який грає українець Єгор Ярмолюк, Томас Франк після поразки від Ліверпуля (0:2) вважає, що саме "червоні" – головний претендент на перемогу в Англійській Прем'єр-лізі.

Слова данського тренера цитує BBC.

"Ми щойно грали з Манчестер Сіті, Арсеналом, а тепер і Ліверпулем. Я вважаю, що мерсисайдці на голову вищі за ті дві команди.

Це цілісна команда, її робоча етика та те, як гравці повертаються назад, є добрим індикатором. Вони дуже добрі на всіх ділянках поля. Вони дуже небезпечні попереду. Вони дуже, дуже гарні.

Це найкраща команда АПЛ та світу. Ліверпуль – лідер АПЛ з великим відривом", – сказав він.

З результатами матчів за 18 січня можна ознайомитися ТУТ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Ліверпуль Томас Франк

Томас Франк

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