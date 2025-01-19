Вони кращі за Арсенал та Ман Сіті: тренер Брендфорда Ярмолюка оцінив силу Ліверпуля

Наставник Брентфорда, за який грає українець Єгор Ярмолюк, Томас Франк після поразки від Ліверпуля (0:2) вважає, що саме "червоні" – головний претендент на перемогу в Англійській Прем'єр-лізі.

Слова данського тренера цитує BBC.

"Ми щойно грали з Манчестер Сіті, Арсеналом, а тепер і Ліверпулем. Я вважаю, що мерсисайдці на голову вищі за ті дві команди.

Це цілісна команда, її робоча етика та те, як гравці повертаються назад, є добрим індикатором. Вони дуже добрі на всіх ділянках поля. Вони дуже небезпечні попереду. Вони дуже, дуже гарні.

Це найкраща команда АПЛ та світу. Ліверпуль – лідер АПЛ з великим відривом", – сказав він.