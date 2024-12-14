Франк: Челсі – найкраща команда Прем'єр-ліги
Головний тренер Брентфорда Томас Франк висловився про лондонський Челсі, із яким "бджоли" зіграють свій матч в межах АПЛ.
Слова наставника наводить ESPN.
"Челсі - найкраща команда АПЛ прямо зараз. Вони, можливо, у кращій формі, ніж Ліверпуль. Ця команда грає у неймовірний футбол.
Мареска зробив фантастичну роботу, вони дуже небезпечні. У Челсі багато висококласних гравців та загрозлива атака.
Вони - явні фаворити матчу, але ми будемо боротись", - розповів Франк.
Матч 16 туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Брентфордом відбудеться завтра, 15 грудня о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що Челсі знаходиться на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 31 заліковий пункт.
Брентфорд розмістився на дев'ятій стрічці із 23 очками.
Раніше Томас Франк дуже емоційно похвалив Єгора Ярмолюка за хороший матч проти Ньюкасла.