Франк: Челсі – найкраща команда Прем'єр-ліги

Головний тренер Брентфорда Томас Франк висловився про лондонський Челсі, із яким "бджоли" зіграють свій матч в межах АПЛ.

Слова наставника наводить ESPN.

"Челсі - найкраща команда АПЛ прямо зараз. Вони, можливо, у кращій формі, ніж Ліверпуль. Ця команда грає у неймовірний футбол.

Мареска зробив фантастичну роботу, вони дуже небезпечні. У Челсі багато висококласних гравців та загрозлива атака.

Вони - явні фаворити матчу, але ми будемо боротись", - розповів Франк.