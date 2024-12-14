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Франк: Челсі – найкраща команда Прем'єр-ліги

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 13:49
Франк: Челсі – найкраща команда Прем'єр-ліги
Томас Франк
Independent

Головний тренер Брентфорда Томас Франк висловився про лондонський Челсі, із яким "бджоли" зіграють свій матч в межах АПЛ.

Слова наставника наводить ESPN.

"Челсі - найкраща команда АПЛ прямо зараз. Вони, можливо, у кращій формі, ніж Ліверпуль. Ця команда грає у неймовірний футбол.

Мареска зробив фантастичну роботу, вони дуже небезпечні. У Челсі багато висококласних гравців та загрозлива атака.

Вони - явні фаворити матчу, але ми будемо боротись", - розповів Франк.

Матч 16 туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Брентфордом відбудеться завтра, 15 грудня о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Челсі знаходиться на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 31 заліковий пункт.

Брентфорд розмістився на дев'ятій стрічці із 23 очками.

Раніше Томас Франк дуже емоційно похвалив Єгора Ярмолюка за хороший матч проти Ньюкасла.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Челсі Томас Франк

Томас Франк

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