Дідько, який гравець: тренер Брентфорда розхвалив Ярмолюка після матчу з Ньюкаслом

Наставник Брентфорда Томас Франк високо оцінив гру українського півзахисника Єгора Ярмолюка в матчі проти Ньюкасла в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Відповідне відео з роздягальні після матчу клуб опублікував у соцмережі Х.

"Єгор Ярмолюк. Дідько, який гравець!", – похвалив Франк українця перед всією командою.

🗨️ "Just wow. They are a good team with good players and you, totally fair, well deserved win" 🙌



Thomas Frank in the dressing room after yesterday's win ❤️🤍 pic.twitter.com/5ZzEOh3BdM — Brentford FC (@BrentfordFC) December 8, 2024

Нагадаємо, Ярмолюк вдруге поспіль потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч Англійської Прем'єр-ліги. У поточному сезоні Єгор відіграв 13 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався.