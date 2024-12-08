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Дідько, який гравець: тренер Брентфорда розхвалив Ярмолюка після матчу з Ньюкаслом

Олексій Мурзак — 8 грудня 2024, 17:46
Дідько, який гравець: тренер Брентфорда розхвалив Ярмолюка після матчу з Ньюкаслом
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд

Наставник Брентфорда Томас Франк високо оцінив гру українського півзахисника Єгора Ярмолюка в матчі проти Ньюкасла в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Відповідне відео з роздягальні після матчу клуб опублікував у соцмережі Х.

"Єгор Ярмолюк. Дідько, який гравець!", – похвалив Франк українця перед всією командою.

Нагадаємо, Ярмолюк вдруге поспіль потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч Англійської Прем'єр-ліги. У поточному сезоні Єгор відіграв 13 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Ньюкасл Єгор Ярмолюк Томас Франк

Єгор Ярмолюк

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