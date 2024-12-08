Дідько, який гравець: тренер Брентфорда розхвалив Ярмолюка після матчу з Ньюкаслом
Єгор Ярмолюк
ФК Брентфорд
Наставник Брентфорда Томас Франк високо оцінив гру українського півзахисника Єгора Ярмолюка в матчі проти Ньюкасла в межах 15 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Відповідне відео з роздягальні після матчу клуб опублікував у соцмережі Х.
"Єгор Ярмолюк. Дідько, який гравець!", – похвалив Франк українця перед всією командою.
Нагадаємо, Ярмолюк вдруге поспіль потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч Англійської Прем'єр-ліги. У поточному сезоні Єгор відіграв 13 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався.