Беллінгем домовився: легендарний французький бренд може стати спонсором Реала
Мадридський Реал, ймовірно, отримає нового офіційного партнера в сфері моди.
За останніми повідомленнями, з наступного сезону італійський бренд Zegna може поступитися місцем французькому дому моди Louis Vuitton.
Якщо угода буде підтверджена, це стане першою офіційною співпрацею Louis Vuitton з футбольним клубом. Раніше бренд уже працював у футбольній сфері, створюючи колекції для чемпіонатів світу та кейси для нагород Ballon d’Or.
У 2023 році хавбек Реала Джуд Беллінгем став офіційним "Friend of the House" Louis Vuitton, що може бути одним із факторів зближення клубу та бренду.
З моменту призначення Фаррелла Вільямса креативним директором чоловічої лінії Louis Vuitton футбол почав відігравати помітнішу роль у концепціях бренду.
Зазначимо, що офіційного підтвердження угоди поки що немає.
Раніше повідомлялося, що колишній гравець Реала та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем зареєстрував власний товарний знак у Росії.