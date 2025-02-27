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Беллінгем домовився: легендарний французький бренд може стати спонсором Реала

Богдан Войченко — 27 лютого 2025, 10:35
Беллінгем домовився: легендарний французький бренд може стати спонсором Реала
Джуд Беллінгем
Instagram

Мадридський Реал, ймовірно, отримає нового офіційного партнера в сфері моди.

За останніми повідомленнями, з наступного сезону італійський бренд Zegna може поступитися місцем французькому дому моди Louis Vuitton.

Якщо угода буде підтверджена, це стане першою офіційною співпрацею Louis Vuitton з футбольним клубом. Раніше бренд уже працював у футбольній сфері, створюючи колекції для чемпіонатів світу та кейси для нагород Ballon d’Or.

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У 2023 році хавбек Реала Джуд Беллінгем став офіційним "Friend of the House" Louis Vuitton, що може бути одним із факторів зближення клубу та бренду.

З моменту призначення Фаррелла Вільямса креативним директором чоловічої лінії Louis Vuitton футбол почав відігравати помітнішу роль у концепціях бренду.

Зазначимо, що офіційного підтвердження угоди поки що немає.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець Реала та Манчестер Юнайтед Девід Бекхем зареєстрував власний товарний знак у Росії.

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