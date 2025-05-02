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Барселона презентувала особливу форму від відомого репера на честь матчу з Реалом

Богдан Войченко — 2 травня 2025, 12:52
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Барселона презентувала особливу форму від відомого репера на честь матчу з Реалом

Барселона офіційно оголосила про колаборацію з одним із найвідоміших реперів світу Тревісом Скоттом, засновником бренду Cactus Jack.

У межах співпраці футболісти "блауграни" вийдуть на легендарне Класіко проти мадридського Реала 11 травня у спеціальних футболках із логотипом Cactus Jack творчого бренду артиста.

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І це ще не все: у такому ж стилі виступатиме і жіноча команда Барселони, коли 13 травня зіграє з Атлетіком з Більбао.

Додатковий хайп матчу додає ще й той факт, що 10 травня, за день до Ель Класіко, Тревіс Скотт проведе концерт у Барселоні.

Зазначимо, що колаборація з Тревісом не перший подібний хід клубу. Раніше на футболках Барселони вже з’являлися логотипи Drake та Rosalía. 

Раніше повідомлялося, що президент каталонців відзначився кумедним вчинком, покликавши на "перекур" голкіпера клубу.

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