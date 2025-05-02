Барселона презентувала особливу форму від відомого репера на честь матчу з Реалом

Барселона офіційно оголосила про колаборацію з одним із найвідоміших реперів світу – Тревісом Скоттом, засновником бренду Cactus Jack.

У межах співпраці футболісти "блауграни" вийдуть на легендарне Класіко проти мадридського Реала 11 травня у спеціальних футболках із логотипом Cactus Jack – творчого бренду артиста.

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І це ще не все: у такому ж стилі виступатиме і жіноча команда Барселони, коли 13 травня зіграє з Атлетіком з Більбао.

Más que una equipación. Más que un partido. 𝙁𝙡𝙖𝙢𝙚 𝙤𝙣.

Barça x @spotify x @trvisXX 🌵 pic.twitter.com/xPYYO20qhJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2025

Додатковий хайп матчу додає ще й той факт, що 10 травня, за день до Ель Класіко, Тревіс Скотт проведе концерт у Барселоні.

Зазначимо, що колаборація з Тревісом – не перший подібний хід клубу. Раніше на футболках Барселони вже з’являлися логотипи Drake та Rosalía.

Раніше повідомлялося, що президент каталонців відзначився кумедним вчинком, покликавши на "перекур" голкіпера клубу.