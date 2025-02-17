Мілан домовився про продовження контракту з лідером півзахисту

Найближчим часом Мілан та Тіджані Рейндерс продовжать свою співпрацю, підписавши нову угоду.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

За інформацією джерела, сторони погодили новий контракт, який розрахований до літа 2030 року. Чинна угода закінчиться влітку 2028 року.

26-річний хавбек приєднався до "россонері" влітку 2023 року, перейшовши з АЗ за 20,5 мільйона євро.

За півтора роки на "Сан-Сіро" нідерландець провів 86 матчів, у яких записав на свій рахунок 15 голів та 7 асистів. Варто зазначити, що більшість цих результативних дій (11 голів, 3 асисти) він зробив цього сезону.

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація про майбутню нову угоду Мілана з Майком Меньяном, основним голкіпером команди Сержіу Консейсау.

А в недавньому матчі проти Верони (1:0) новачок "дияволів" Сантьяго Хіменес повторив досягнення легендарного Андрія Шевченка.