Ернандес переходить в Аль-Хіляль – джерело

Епопея із переходом Тео Ернандеса в Аль-Хіляль близька до завершення: незабаром клуб оголосить про трансфер француза.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Мілан та саудівський клуб домовилися про перехід лівого захисника. Тепер трансфер Тео перебуває на фінальних стадіях оформлення.

Команда Алегрі отримає за Ернандеса 25 мільйонів євро. Футболіст підпише контракт з Аль-Хілялем найближчим часом.

У сезоні 2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро. Втім, контракт француза з Міланом завершується через рік, тож італійці готові продати гравця за нижчою ціною.

Раніше Мілан не включив Тео Ернандеса у склад на літні збори.