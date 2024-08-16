Челсі готує грандіозну пропозицію щодо Санчо
Лондонський Челсі готує серйозну пропозицію щодо 24-річного півзахисника Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.
Про це повідомляє Fussball News.
Лондонці можуть запропонувати двох гравців зі своєї академії з доплатою. До цього інтерес до півзахисника проявляв і ПСЖ, проте до пропозиції це не дійшло.
Трансферна вартість Санчо оцінюється в 30 млн євро.
Гравець перейшов до "червоних дияволів" влітку 2021 року з Боруссії Дортмунд. У сезоні-2023/24 між Санчо та головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом виник конфлікт через проблеми з дисципліною.
Тому другу частину сезону на правах оренди Санчо догравав за свій попередній клуб, Боруссію Дортмунд. Влітку термін оренди закінчився. Загалом за Манчестер Юнайтед півзахисник провів 58 матчів, у яких дев'ять разів відзначився голом і тричі асистом.
Нещодавно повідомлялось, що МЮ може відпустити Санчо вже влітку. "Манкуніанці" вимагають 40 млн євро за гравця.