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Челсі готує грандіозну пропозицію щодо Санчо

Владислав Мошківський — 16 серпня, 13:58
Челсі готує грандіозну пропозицію щодо Санчо
Getty Images

Лондонський Челсі готує серйозну пропозицію щодо 24-річного півзахисника Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Про це повідомляє Fussball News.

Лондонці можуть запропонувати двох гравців зі своєї академії з доплатою. До цього інтерес до півзахисника проявляв і ПСЖ, проте до пропозиції це не дійшло.
Трансферна вартість Санчо оцінюється в 30 млн євро.

Гравець перейшов до "червоних дияволів" влітку 2021 року з Боруссії Дортмунд. У сезоні-2023/24 між Санчо та головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом виник конфлікт через проблеми з дисципліною.

Тому другу частину сезону на правах оренди Санчо догравав за свій попередній клуб, Боруссію Дортмунд. Влітку термін оренди закінчився. Загалом за Манчестер Юнайтед півзахисник провів 58 матчів, у яких дев'ять разів відзначився голом і тричі асистом.

Нещодавно повідомлялось, що МЮ може відпустити Санчо вже влітку. "Манкуніанці" вимагають 40 млн євро за гравця.

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