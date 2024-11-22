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Ми знаємо, як проти них грати: тренер збірної Бельгії – про Україну в плейоф Ліги націй

Олександр Булава — 22 листопада 2024, 15:15
Ми знаємо, як проти них грати: тренер збірної Бельгії – про Україну в плейоф Ліги націй

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско відреагував на результати жеребкування плейоф за місце в дивізіоні А Ліги націй, де його команда зіграє проти України.

Цитує тренера Het Laatste Nieuws.

"Я дійсно впевнений, що в березні я все ще буду тренером збірної Бельгії. Я завжди казав, що ми збираємося використовувати Лігу націй для експерименту. І все ж у деяких матчах ми показали, що готові конкурувати з найкращими країнами.

Ми знаємо гравців збірної України, знаємо, як проти них грати. До того ж я тепер знаю і свою найсильнішу команду – я набагато мудріший тренер, ніж до старту Ліги націй.

У нас були певні невдачі, але зараз головне – протриматися, щоб ми могли попрацювати з одинадцятьма найсильнішими гравцями в березні. Щоб залишитися в дивізіоні А Ліги націй і набути впевненості у кваліфікації до чемпіонату світу. Тому що це буде нашою великою метою: бути на чемпіонаті світу-2026", – сказав Тедеско.

Нагадаємо, Україна проведе номінально домашній матч проти Бельгії 20 березня, а гра-відповідь відбудеться 23 березня.

Нагадаємо, "синьо-жовті" в останньому турі Ліги націй перемогли Албанію (2:1) та посіли 2 місце у групі. Це дозволило команді поборотися за вихід в Дивізіон А.

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