Барселона закриває борги перед Мессі та іншими ексгравцями – джерело

Каталонська Барселона наближається до завершення виплат заборгованостей перед ексгравцями за 2020 рік.

Про це повідомляє видання Sport.es.

Останній транш у розмірі 16 мільйонів євро клуб має переказати в понеділок, 30 червня. Ці кошти призначені для футболістів і тренерів, які у 2020 році погодилися на відтермінування виплати заробітної плати.

Серед них – Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба, Усман Дембеле, Антуан Грізманн та інші. Найбільшу суму отримає саме Мессі – останній платіж для аргентинця складе 5,95 мільйона євро.

У минулому сезоні каталонці стали переможцями Ла Ліги. У Лізі чемпіонів іспанський клуб зупинився на стадії півфіналу, поступившись Інтеру.

Раніше стало відомо, коли Барселона повернеться на "Камп Ноу".