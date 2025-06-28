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Барселона закриває борги перед Мессі та іншими ексгравцями – джерело

Андрій Мошкун — 28 червня 2025, 16:26
Барселона закриває борги перед Мессі та іншими ексгравцями – джерело
Інтер Маямі

Каталонська Барселона наближається до завершення виплат заборгованостей перед ексгравцями за 2020 рік.

Про це повідомляє видання Sport.es.

Останній транш у розмірі 16 мільйонів євро клуб має переказати в понеділок, 30 червня. Ці кошти призначені для футболістів і тренерів, які у 2020 році погодилися на відтермінування виплати заробітної плати.

Серед них – Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба, Усман Дембеле, Антуан Грізманн та інші. Найбільшу суму отримає саме Мессі – останній платіж для аргентинця складе 5,95 мільйона євро.

У минулому сезоні каталонці стали переможцями Ла Ліги. У Лізі чемпіонів іспанський клуб зупинився на стадії півфіналу, поступившись Інтеру. 

Раніше стало відомо, коли Барселона повернеться на "Камп Ноу".

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліонель Мессі Антуан Грізманн Серхіо Бускетс

Барселона

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