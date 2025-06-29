Захисник Манчестер Юнайтед повернеться в клуб після невдалої оренди у ПСВ

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія повернеться в англійський клуб після невдалої оренди у ПСВ.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландський колектив вирішив не намагатись викупити контракт футболіста, який за пів року зіграв 12 матчів (6 у старті), не відзначившись результативними діями.

🚨 PSV Eindhoven do not trigger the buy option for Tyrell Malacia. The left back returns to Manchester United. pic.twitter.com/ZW8FzbGznS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025

Нагадаємо, Маласія приєднався до МЮ з Феєнорда у 2022 році за 15 мільйонів євро.

Раніше самі "червоні дияволи" оголосили про підписання нового контракту із досвідченим голкіпером.