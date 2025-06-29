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Захисник Манчестер Юнайтед повернеться в клуб після невдалої оренди у ПСВ

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 13:05
Захисник Манчестер Юнайтед повернеться в клуб після невдалої оренди у ПСВ
Тайрелл Маласія
instagram.com/tyrellmalacia

Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія повернеться в англійський клуб після невдалої оренди у ПСВ.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландський колектив вирішив не намагатись викупити контракт футболіста, який за пів року зіграв 12 матчів (6 у старті), не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, Маласія приєднався до МЮ з Феєнорда у 2022 році за 15 мільйонів євро.

Раніше самі "червоні дияволи" оголосили про підписання нового контракту із досвідченим голкіпером.

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