Захисник Манчестер Юнайтед повернеться в клуб після невдалої оренди у ПСВ
Тайрелл Маласія
instagram.com/tyrellmalacia
Фланговий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія повернеться в англійський клуб після невдалої оренди у ПСВ.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Нідерландський колектив вирішив не намагатись викупити контракт футболіста, який за пів року зіграв 12 матчів (6 у старті), не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, Маласія приєднався до МЮ з Феєнорда у 2022 році за 15 мільйонів євро.
Раніше самі "червоні дияволи" оголосили про підписання нового контракту із досвідченим голкіпером.