Харатін перейшов у клуб УПЛ — джерело
Півзахисник словацького ДАК (Дунайської Стреди) Ігор Харатін підписав контракт із ковалівським Колосом.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що угода з 29-річним футболістом розрахована на 2 роки.
У сезоні-2023/24 українець зіграв 7 матчів за клуб зі Словаччини, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, до січня 2019 року Харатін виступав за українські клуби. В його кар'єрі були команди УПЛ Зоря та Металіст. Він також зіграв 4 матчі за збірну України.