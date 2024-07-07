Харатін перейшов у клуб УПЛ — джерело

Півзахисник словацького ДАК (Дунайської Стреди) Ігор Харатін підписав контракт із ковалівським Колосом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що угода з 29-річним футболістом розрахована на 2 роки.

У сезоні-2023/24 українець зіграв 7 матчів за клуб зі Словаччини, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, до січня 2019 року Харатін виступав за українські клуби. В його кар'єрі були команди УПЛ Зоря та Металіст. Він також зіграв 4 матчі за збірну України.