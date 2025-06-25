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Виявилися непотрібними: Карпати покинуть три гравці

Андрій Мошкун — 25 червня 2025, 14:34
Виявилися непотрібними: Карпати покинуть три гравці
ФК Карпати Львів

Львівські Карпати оголосили про завершення співпраці з трьома футболістами.

Про це клуб повідомив у Telegram.

30 червня завершується термін контракту у воротаря Олександра Ільющенкова, захисника Тараса Саківа та півзахисника Ореста Кузика. Ці футболісти залишать клуб вільними агентами.

Голкіпер Олександр Ільющенков провів у складі "левів" вісім матчів у Першій лізі.

Лівий захисник Тарас Саків за "зелено-білих" зіграв 33 матчі, забив один м’яч і віддав п’ять результативних передач. У минулому сезоні Саків провів шість поєдинків за Карпати в УПЛ і відзначився переможним голом у ворота Чорноморця.

Півзахисник Орест Кузик у зелено-білій футболці відіграв сім матчів у Премʼєр-Лізі в минулому сезоні. Також хавбек відзначився забитим м’ячем у ворота Чорноморця у розіграші Кубка України.

Раніше повідомлялося, що Тарас Саків став гравцем Буковини.

Чемпіонат України, УПЛ Тарас Саків Карпати Львів Орест Кузик Олександр Ільющенков

Карпати Львів

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