Таловєров потрапив у стартовий склад Плімута на матч з Лутоном

Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров вийде у стартовому складі на матч 31-го туру Чемпіоншипа проти Лутона.

Для українського оборонця це буде п'ятий матч за англійський клуб.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на OTT-платформі Setanta Sports.

Your Greens at Luton 👊 pic.twitter.com/hkx6JxmCV9 — Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 19, 2025

Нагадаємо, нещодавно Плімут на виїзді поступився Блекберну (0:2). Це перша поразка команди з моменту переходу Таловєрова.

До цього команда здобула три поспіль перемоги – над Вест Бромвічем (2:1), 1:0 над Ліверпулем в Кубку Англії та 5:1 над Мілволлом в Чемпіоншипі.