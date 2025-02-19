Таловєров потрапив у стартовий склад Плімута на матч з Лутоном
Максим Таловєров
Плімут Аргайл
Захисник Плімута та збірної України Максим Таловєров вийде у стартовому складі на матч 31-го туру Чемпіоншипа проти Лутона.
Для українського оборонця це буде п'ятий матч за англійський клуб.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на OTT-платформі Setanta Sports.
Нагадаємо, нещодавно Плімут на виїзді поступився Блекберну (0:2). Це перша поразка команди з моменту переходу Таловєрова.
До цього команда здобула три поспіль перемоги – над Вест Бромвічем (2:1), 1:0 над Ліверпулем в Кубку Англії та 5:1 над Мілволлом в Чемпіоншипі.