Рашфорд відхилив пропозицію з Саудівської Аравії заради переходу в Барселону

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відхилив велику пропозицію від одного із клубів Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, Маркус очікує, що зможе перейти до Барселони. Англієць готовий піти на зниження зарплати, щоб "синьо-гранатові" увійшли до рамок фінансового фейрплей та підписали з ним контракт.

Рашфорд хоче оформити перехід якнайшвидше, щоб розпочати передсезонну підготовку вже в новому клубі.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити вінгера на правах оренди.

Маркус Рашфорд втратив місце у стартовому складі МЮ після приходу взимку нового головного тренера Рубена Аморіма. Після цього його віддали в оренду в Астон Віллу, за яку він відіграв 17 матчів в усіх турнірах та записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів.

Чинна угода футболіста з Манчестер Юнайтед розрахована до літа 2028 року.