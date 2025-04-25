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Немає що порівнювати: ексгравець Шахтаря – про рівень чемпіонату Таджикистану та УПЛ

Микола Дендак — 25 квітня 2025, 23:05
Немає що порівнювати: ексгравець Шахтаря – про рівень чемпіонату Таджикистану та УПЛ
Євген Гриценко
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Вихованець Шахтаря Євген Гриценко, який зараз грає за Равшан, розповів, що рівень чемпіонату Таджикистану можна порівняти з Українською Прем'єр-лігою 20 років тому.

Його слова передає Український футбол.

"Нема що порівнювати. У нас чемпіонат набагато кращий, це зрозуміло. Тут дуже багато молодих гравців, іноземців. Саме завдяки легіонерам чемпіонат розвивається, адже семеро можуть грати одночасно на полі. Команди, в яких багато закордонних гравців, мають перевагу. Правда, легіонери теж бувають різні.
Я зараз йду по тонкій межі, боюся когось образити, адже чемпіонат Таджикистану набагато слабший. Але мені б дуже хотілося, щоб він розвивався якнайбільше. Наразі це приблизно те, чим український чемпіонат був 20 років тому, можливо, навіть ще нижче, якщо говорити про інфраструктуру. Я кажу не про рівень гравців, а про інфраструктуру, яка у нас розвивалася роками, а тут таке враження, що тільки все починається", – сказав Гриценко.

Раніше колишній футболіст харківського Металіста та збірної України Едмар розповів, що футбольна інфраструктура в Україні набагато краща, ніж у Казахстані.

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