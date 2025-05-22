У нього велика мотивація: Суркіс – про продовження контракту з Ярмоленком
Президент Динамо Ігор Суркіс консультувався з головним тренером Олександром Шовковським перед підписанням контракту з Андрієм Ярмоленком.
Про це він розповів у коментарі FootballHub.
Нова угода півзахисника розрахована до літа 2026 року.
"Це дуже були прості перемовини, тому що з Андрієм ми спілкувалися місяці два тому. Я сподівався, що він продовжить кар'єру в Динамо Київ ще на рік, а може і більше.
Приїхав на базу, поспілкувався з Ярмоленком. Запитав у Олександра Шовковського, чи потрібен йому Ярмоленко на наступний сезон, тому що без головного тренера не можу вирішувати такі питання.
Шовковський сказав, що він не просто необхідний, він повинен залишатися в команді, тому що у нього велика мотивація.
Ярмоленко з ентузіазмом це сприйняв, хоча, можливо, він би мені допоміг бути спортивним директором, і мені було би легше. Є проблеми в селекційній роботі, тільки професіонали мають цим займатися.
Андрій нам потрібен на футбольному полі. Перед нами стоїть завдання потрапити до Ліги чемпіонів, ми будемо все для цього робити", – сказав Суркіс.
У поточному сезоні Ярмоленко допоміг Динамо стати чемпіоном України. Для нього цей чемпіонський титул став четвертим у кар’єрі в АПЛ. На рахунку вінгера 12 голів і 1 асист у 32 матчах у всіх турнірах.
На даний момент на рахунку Ярмоленка 114 голів у чемпіонатах України за кар’єру, він усього на 10 голів відстає від рекордсмена, Максима Шацьких. Імовірно, побиття бомбардирського рекорду УПЛ стане одним із завдань вінгера на наступний сезон.