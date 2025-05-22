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У нього велика мотивація: Суркіс – про продовження контракту з Ярмоленком

Олександр Булава — 22 травня 2025, 22:21
У нього велика мотивація: Суркіс – про продовження контракту з Ярмоленком
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс консультувався з головним тренером Олександром Шовковським перед підписанням контракту з Андрієм Ярмоленком.

Про це він розповів у коментарі FootballHub.

Нова угода півзахисника розрахована до літа 2026 року.

"Це дуже були прості перемовини, тому що з Андрієм ми спілкувалися місяці два тому. Я сподівався, що він продовжить кар'єру в Динамо Київ ще на рік, а може і більше.

Приїхав на базу, поспілкувався з Ярмоленком. Запитав у Олександра Шовковського, чи потрібен йому Ярмоленко на наступний сезон, тому що без головного тренера не можу вирішувати такі питання.
Шовковський сказав, що він не просто необхідний, він повинен залишатися в команді, тому що у нього велика мотивація.

Ярмоленко з ентузіазмом це сприйняв, хоча, можливо, він би мені допоміг бути спортивним директором, і мені було би легше. Є проблеми в селекційній роботі, тільки професіонали мають цим займатися.

Андрій нам потрібен на футбольному полі. Перед нами стоїть завдання потрапити до Ліги чемпіонів, ми будемо все для цього робити", – сказав Суркіс.

У поточному сезоні Ярмоленко допоміг Динамо стати чемпіоном України. Для нього цей чемпіонський титул став четвертим у кар’єрі в АПЛ. На рахунку вінгера 12 голів і 1 асист у 32 матчах у всіх турнірах.

На даний момент на рахунку Ярмоленка 114 голів у чемпіонатах України за кар’єру, він усього на 10 голів відстає від рекордсмена, Максима Шацьких. Імовірно, побиття бомбардирського рекорду УПЛ стане одним із завдань вінгера на наступний сезон.

Динамо Київ Ігор Суркіс Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

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