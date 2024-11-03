Ференцварош вирвав нічию в Дебрецена перед матчем проти Динамо в ЛЄ

Угорський Ференцварош зіграв унічию з Дебреценом у матчі 12 туру чемпіонату Угорщини.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Ференцварош першим відкрив рахунок у матчі, проте потім двічі пропустив і був близьким до поразки. Команда змогла врятуватися на 85 хвилині після голу Жомбора Грубера, який вийшов на заміну за 2 хвилини до цього.

Чемпіонат Угорщини

12 тур, 3 листопада

Ференцварош – Дебрецен 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Траоре, 1:1 - 72 Барань, 1:2 - 80 Дрешкович, 2:2 - 85 Грубер

Нагадаємо, наступний матч Ференцварош зіграє проти київського Динамо в 4 турі Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 7 листопада. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Кияни перед грою проти угорського колективу розгромило Інгулець у матчі 12 туру УПЛ та повернуло собі перше місце в турнірній таблиці.