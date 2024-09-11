Ми підвели Україну: Судаков — про поразки національної збірної в Лізі націй

Півзахисник національної збірної України Георгій Судаков вважає, що команда підвела свою країну, коли програла матчі проти Албанії (2:1) та Чехії (3:2).

Про це він написав у своєму Instagram.

"Ми підвели нашу країну, і я перепрошую за це. Ми завжди робимо все можливе для своєї країни та повинні залишатися єдиними. Ще довгий шлях попереду, і ми знаємо, що нам потрібно працювати значно краще", — написав Георгій.

Зазначимо, що Судаков відзначився голом у матчі проти Чехії, на 84 хвилині вінгер Шахтаря відгукнувся на передачу Віктора Циганкова та оформив другий гол у ворота чехів.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги націй. Раніше стало відомо, хто став найкращим гравцем матчу Чехія — Україна за версією SofaScore.