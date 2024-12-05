Шахтар впевнено переміг Ворсклу в 16 турі УПЛ

У четвер, 5 грудня, відбувся матч 16 туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрілись донецький Шахтар та полтавська Ворскла.

Матч завершився впевненою перемогою "гірників" із рахунком 3:1.

Підопічні Пушича зробили результат ще у першому таймі, тричі розписавшись у воротах Ісенка.

Рахунок у матчі відкрив Невертон, скориставшись відскоком м'яча від захисника полтавського клубу та пробивши повз дезорієнтованого Ісенка. На 22-й хвилині матчу Судаков пробив головою точно в кут після подачі Тобіаса.

Третій гол у матчі на свій рахунок записав Траоре, пробивши на силу з кута воротарського майданчика. Гол престижу у складі полтавців забив Нестеренко.

Чемпіонат України - УПЛ

16 тур, 5 грудня

Шахтар (Донецьк) – Ворскла (Полтава) 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Невертон, 14, 2:0 – Судаков, 22, 3:0 – Траоре, 36, 3:1 – Нестеренко, 76

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Криськів (Назарина, 72), Судаков (Педріньо, 72), Марлон Гомес (Степаненко, 72), Зубков (Швед, 55), Невертон, Траоре

Ворскла: Ісенко (Домолега, 67), Пердута, Гучек, Бацула, Чорноморець, Челядін (Нестеренко, 54), Павлюк, Скляр, Кане, Ієдє (Островський, 80), Крупський

Після 16 турів Шахтар посідає третю сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 33 очки.

Ворскла, у свою чергу, залишилась на 11 місці із 16 заліковими балами.