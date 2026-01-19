Якщо буде шанс повернутися в Серію А – ми ним скористаємося: агент воротаря Манчестер Сіті

Агент Джанлуїджі Доннарумми Енцо Райола зробив заяву щодо майбутнього свого клієнта.

Його слова передає Calciomercato.

Представник голкіпера не виключає можливості повернення футболіста до чемпіонату Італії, попри його статус основного воротаря Манчестер Сіті.

"Сьогодні в Манчестер Сіті він відчуває себе спокійно в команді та в оточенні, і проєкт йому дуже подобається. Він також починає розуміти англійську лігу. Нещодавно він жартома сказав мені, що грати там п'ять або шість років – це пригода, але це був жарт... Однак якщо буде можливість повернутися до Італії, ми нею скористаємося", – заявив він.

Цього сезону італійський голкіпер відіграв за "містян" 24 матчі, у 10 з яких залишив свої ворота пустими для суперників. Загалом за поточну компанію пропустив 21 м'яч.

Нагадаємо, Доннарумма перейшов із ПСЖ у Манчестер Сіті за 26 мільйонів фунтів і підписав контракт до літа 2030 року з опцією продовження ще на рік.