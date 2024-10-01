Український форвард відзначився дебютним голом за Баєр у єврокубку

17-річний український нападник Баєра U-19 Артем Степанов відзначився дебютним голом в Юнацькій лізі УЄФА.

Форвард на 90+6 хвилині впевнено реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Мілана та встановив остаточний рахунок поєдинку – 3:1.

Зазначимо, що Степанов у Молодіжній лізі Німеччини цього сезону зіграв 5 матчів, в яких записав на свій рахунок 7 голів.

Нагадаємо, Артем перейшов до Баєра з донецького Шахтаря у 2022 році. Нещодавно він продовжив контракт з "фармацевтами", який тепер розрахований до 30 червня 2027 року.