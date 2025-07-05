Степанов оформив дубль за Нюрнберг у спарингу

17-річний український нападник Артем Степанов відзначився дублем у другому матчі за Нюрнберг. Його команда обіграла колектив з регіональної ліги – Шпортфройнде.

Зустріч завершилась з рахунком 7:2.

Український нападник вийшов у стартовому складі та відзначився двома забитими голами. Степанов відкрив рахунок у матчі на 11-й хвилині, а вже на 33-й оформив дубль.

Після першого тайму головний тренер Нюрнберга Мирослав Клозе повністю змінив склад.

Товариський матч

5 липня

Шпортфройнде – Нюрнберг 2:7 (1:4)

Нагадаємо, напередодні українець яскраво дебютував за свій новий колектив, відзначившись покером у спарингу проти аматорської команди.

Контракт Степанова належить Баєру, а Нюрнберг його орендував. Орендна угода розрахована на рік. У сезоні-2024/25 гравець взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин.

У складі молодіжної команди "фармацевтів" форвард зіграв 26 матчів, в яких забив 22 голи та віддав 4 результативні передачі. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.