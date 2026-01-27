Українська правда
Баєр достроково поверне Степанова з Нюрнберга: українцем цікавляться 6 клубів

Микола Літвінов — 27 січня 2026, 11:23
Артем Степанов
Леверкузенський Баєр достроково поверне 18-річного українського нападника Артема Степанова з оренди в Нюрнберзі.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Гравець вирішив змінити клубну прописку для отримання більшої ігрової практики. Наразі Степанов має запити від клубів Другої Бундесліги та команд із-за кордону. Загалом інтерес до нього виявляють шість клубів.

Нагадаємо, що контракт футболіста молодіжної збірної України належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року). Форвард вже провів 2 гри за основу леверкузенців. Наразі без результативних дій.

До слова, Нюрнберг орендував Артема у липні 2025-го. Відтоді українець взяв участь у 14-ти матчах головної команди, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Також за його спиною одна гра за Нюрнберг II (один м'яч).

Раніше український нападник зізнався, як реагує на те, що його порівнюють із зірковим форвардом англійського Манчестер Сіті Ерлінгом Голандом.

