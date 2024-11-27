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Шахтар назвав стартовий склад на матч з ПСВ

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 20:49
Шахтар назвав стартовий склад на матч з ПСВ

Тренерський штаб донецького Шахтаря назвав стартовий склад на матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ з Ейндховена.

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Судаков, Зубков, Енріке, Сікан, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін

ПСВ: Бенітес, Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс, Тілльман, Мауро Жуніор, Сабайрі, Бакайоно, де Йонг, Ланг.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

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