Вернидуб визначився зі стартовим складом Кривбаса на гру проти Бетіса

Криворізький Кривбас визначився зі стартовим складом на матч проти іспанського Бетіса в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Кривбас: Кліщук, Романчук, Стецьков, Бандейра, Дібанго, Бізімана, Вакулко (к), Кузик, Луньов, Драмбаєв, Кожушко

Бетіс: Руї, Бельєрін, Льоренте, Натан, Родрігес, Кардоса, Альтіміра, Лосада, Родрі, Еззалзулі, Руїбал

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Естадіо Беніто Вільямарін" у Севільї, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

Напередодні криворізький клуб передав права на трансляцію своїх поєдинків. Переглянути гру можна на каналі УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Перший матч протистояння завершився впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.