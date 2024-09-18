Герреро та Брагару – у старті Динамо на матч з Ворсклою

Стали відомі стартові склади на перенесений матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезоні-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою.

Динамо: Бущан (к), Бражко, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Кабаєв, Себальйос, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару

Ворскла: Ісенко, Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський, Хрипчук, Кулаковський, Чернши, Кане, Ковталюк, Нестеренко

Початок о 18:00. Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, що матч був перенесений через виступ "біло-синіх" у кваліфікації до основного етапу Ліги чемпіонів. Кияни впевнено перемогли белградський Партизан, здолали Рейнджерс, але не змогли побороти Ред Булл Зальцбург.