Кунья отримав номер Рашфорда у Манчестер Юнайтед

Бразильський нападник Манчестер Юнайтед Матеус Кунья обрав ігровий номер у команді.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Кунья носив футболку з номером 10 у своєму останньому сезоні за Вулвергемптон, і той самий номер у складі йому надали в Юнайтед.

Це сталося після того, як Маркус Рашфорд поінформував керівництво клубу про своє бажання залишити команду цього літа.

Кунья виступав за Вулвергемптон з літа 2023 року. У минулому сезоні на його рахунку 17 голів і 6 асистів у 36 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку нападника 1 гол у 15 матчах за збірну Бразилії.

Напередодні Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед трьох гравців для обміну на Джейдона Санчо.