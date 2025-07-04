Кунья отримав номер Рашфорда у Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
ФК Манчестер Юнайтед
Бразильський нападник Манчестер Юнайтед Матеус Кунья обрав ігровий номер у команді.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Кунья носив футболку з номером 10 у своєму останньому сезоні за Вулвергемптон, і той самий номер у складі йому надали в Юнайтед.
Це сталося після того, як Маркус Рашфорд поінформував керівництво клубу про своє бажання залишити команду цього літа.
Кунья виступав за Вулвергемптон з літа 2023 року. У минулому сезоні на його рахунку 17 голів і 6 асистів у 36 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку нападника 1 гол у 15 матчах за збірну Бразилії.
Напередодні Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед трьох гравців для обміну на Джейдона Санчо.