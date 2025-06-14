Кунья: Моє рішення показує, що я вірю у Манчестер Юнайтед і те, чим клуб може стати

Новий вінгер Манчестер Юнайтед Матеус Кунья розповів, чому саме він захотів приєднатися до клубу, який переживає далеко не найприємніші часи у своїй історії.

Слова 26-річного бразильця наводить Manchester Evening News.

Кунья розуміє, що для декого його рішення може здатися дивним, оскільки манкуніанці щойно завершили сезон АПЛ на 15-му місці, програли у фіналі Ліги Європи та залишилися без єврокубків на наступний сезон.

Але для Матеуса гра в червоній футболці була мрією, і тому він не міг відмовитися від цієї можливості.

"Я думаю, що моє рішення, можливо, для людей ззовні незрозуміле, воно було трохи складним. Коли ти завжди мрієш грати за МЮ, легше прийняти це рішення. Але для мене немає подібного клубу, як Юнайтед. Коли у тебе є можливість приїхати сюди... Я знаю, що це був важкий сезон для всіх, але я думаю, що моє рішення багато в чому показує, чим цей клуб є для мене і чим, я вірю, він може бути. Я зроблю все можливе, щоб впоратися з цим всередині себе і грати за команду своєї мрії", – сказав Кунья.

Манчестер Юнайтед погодився виплатити клаусулу, яка була прописана в контракті Матеуса Куньї з Вулвергемптоном. У підсумку "вовки" отримають за свого гравця 62,5 мільйона фунтів.

У сезоні-2024/25 футболіст провів 36 матчів, у яких записав на свій рахунок 17 голів та 6 результативних передач.

Раніше стало відомо, що легенду Манчестер Юнайтед Девіда Бекхема посвятили у лицарі.