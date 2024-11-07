Динамо U-19 дізналось наступного суперника в Юнацькій лізі УЄФА

6 листопада Київське Динамо U-19 обіграло словенський Марибор у матчі-відповіді другого раунду Юнацької ліги УЄФА (3:1).

У наступному раунді столичний клуб зустрінеться з командою 2 Корріку (Косово), яка за сумою двох матчів перемогла ЮК Дублін (Ірландія) – 2:1 вдома та 3:1 на виїзді.

Матчі 3-го раунду ЮЛУ відбудуться 27 листопада та 11 грудня. Переможці протистоянь вийдуть до 1/16 фіналу, ця стадія запланована на лютий 2025 року.

Відзначимо, що Динамо вийшло до фіналу плейоф Шляху чемпіонів, де змагаються переможці юнацьких чемпіонатів своїх країн. Після третього раунду буде визначено 10 найсильніших команд Шляху чемпіонів, які зіграють проти клубів, які посіли 7-16 місця в основному етапі Юнацької ліги УЄФА.