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Експерти визначили найкращого тренера та гравця 6 туру УПЛ

Олексій Мурзак — 18 вересня, 15:12
Експерти визначили найкращого тренера та гравця 6 туру УПЛ
УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 6-го туру чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Найкращим гравцем став півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко. В його активі хет-трик у матчі з Карпатами (5:2).

Найкращим тренером туру було визнано наставника "гірників" Марино Пушича.

Також експерти назвали символічну збірну туру.

В опитуванні взяли участь експерти УПЛ ТБ та представники провідних спортивних ЗМІ України.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться перенесений матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезоні-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою.

Чемпіонат України, УПЛ Артем Бондаренко Маріно Пушич

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