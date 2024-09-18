Експерти визначили найкращого тренера та гравця 6 туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 6-го туру чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Найкращим гравцем став півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко. В його активі хет-трик у матчі з Карпатами (5:2).

Найкращим тренером туру було визнано наставника "гірників" Марино Пушича.

Також експерти назвали символічну збірну туру.

В опитуванні взяли участь експерти УПЛ ТБ та представники провідних спортивних ЗМІ України.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться перенесений матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезоні-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою.