Експерти визначили найкращого тренера та гравця 6 туру УПЛ
УПЛ
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 6-го туру чемпіонату.
Про це повідомила пресслужба УПЛ.
Найкращим гравцем став півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко. В його активі хет-трик у матчі з Карпатами (5:2).
Найкращим тренером туру було визнано наставника "гірників" Марино Пушича.
Також експерти назвали символічну збірну туру.
В опитуванні взяли участь експерти УПЛ ТБ та представники провідних спортивних ЗМІ України.
Сьогодні, 18 вересня, відбудеться перенесений матч 4 туру Української Прем'єр-ліги сезоні-2024/25 між київським Динамо та полтавською Ворсклою.