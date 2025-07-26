Друга ліга. Полісся-2 та Лісне здобули перемоги у першому турі

У суботу, 26 липня, стартував новий сезон Другої ліги чемпіонату України. Відбулися 6 матчів: 5 у групі А та 1 – у групі Б. Лісне, Полісся-2, Куликів-Білка, Нива Тернопіль-2 та Ребел здобули перемоги. Єдина нічия була зафіксована у матчі між Реал-Фармою та Ужгородом.

Чемпіонат України, Друга ліга

1 тур, 26 липня

Група А

Реал-Фарма – Ужгород – 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 28 Вишневський, 1:1 – 38 Фабер

Скала 1911 – Полісся-2 – 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Йока, 0:2 – 49 Микитюк, 1:2 – 61 Федор, 1:3 – 88 Йока

Лісне – Атлет – 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 22 Кобак, 2:0 – 27 Волошин, 3:0 – 29 Волошин

Вільхівці – Куликів-Білка – 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Панасюк, 0:2 – 28 Шарабура, 1:2 – 64 Шестаков

Нива Винниця – Нива Тернопіль-2 – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 14 Бідзінський

Група Б

Ребел – Чорноморець-2 – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 79 Панов

Матчі Лівий берег-2 – Колос-2 і Пенуел – Чайка перенесено.

На неділю, 27 липня, заплановані ще два матчі: Олександрія-2 – Діназ і Гірник-Спорт – Тростянець.