Україна U-19 з частковою ротацією вийде на матч проти Нідерландів U-19 у відборі Євро-2025

У вівторок, 19 листопада збірна України U-19 проведе свій третій та останній матч у кваліфікаційному раунді Євро-2025. Суперником "жовто-синіх" стануть однолітки з Нідерландів.

Порівняно з минулим матчем, головний тренер юнацької команди Дмитро Михайленко зробив кілька замін.

Так, місце у старті втратили Суркіс, Цуканов та Бауман – їхні позиції зайняли Бакус, Лень та Осипенко.

Склад збірної України U-19

Україна U-19: Бакус – Дігтяр, Захарченко, Гавриленко, Коробов – Іщенко, Гусол, Лень, Осипенко, Синчук – Ломага.

Заміни: Суркіс, Шершень, Шевченко, Пономаренко, Дикий, Пшеничнюк, Бауман, Вернаттус, Цуканов.

Нагадаємо, що Україна U-19 програла у перших двох турах Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), через що вона втратила шанси на вихід до еліт-раунду відбору чемпіонату Європи 2025 року.

У нас на сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу між юнацькими збірними України та Нідерландів, який розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Водночас головна команда України продовжить свою боротьбу за те, щоб як мінімум не вилетіти з Дивізіону В Ліги націй. Це завдання вона вирішуватиме у поєдинку зі збірною Албанії.

Повідомляємо, що у нас на сайті буде текстова трансляція цієї гри, стартовий свисток якої запланований на 21:45 за Києвом.