Форвард Ньюкасла має третю найдовшу в історії АПЛ серію матчів, у яких він забиває гол

Форвард Ньюкасла Александер Ісак продовжив свою неймовірну серію матчів, у яких він забиває гол.

Про це повідомляє Sky Sports.

Вчора 25-річний швед відзначився дублем у грі проти Вулвергемптона (3:0).

Цей матч став вже восьмим поспіль, у якому Ісак забив гол. Його серія є третьою найдовшою в історії АПЛ.

Він повторив результат форварда Лестера Джеймі Варді та головного тренера "лисів" Руда ван Ністелроя. У восьми поєдинках поспіль також відзначався Даніель Старрідж.

Цікаво, що гравцю та наставнику Лестера належать дві найкращі серії: ван Ністелрой забивав у десяти матчах поспіль, а Варді – в одинадцяти.

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У нинішньому сезоні Александер Ісак взяв участь у 23 матчах Ньюкасла в усіх турнірах. На його рахунку 17 голів та 5 результативних передач.

Нагадаємо, що саме Александер Ісак був визнаний найкращим гравцем АПЛ у грудні.