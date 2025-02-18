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Каземіро не збирається залишати Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 08:53
Каземіро не збирається залишати Манчестер Юнайтед
Каземіро
Getty images

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро, який втратив місце в основному складі команди, не збирається залишати "червоних дияволів" за підсумками поточного сезону.

Про це повідомляє Talksport з посиланням на AS.

"Я не знаю жодного гравця, який би не хотів допомогти своїй команді у такі моменти. Я повинен залишатись в команді та продовжувати боротьбу.

Звісно, я хотів би грати більше, але я поважаю свій клуб та тренерський штаб. У мене залишилось півтора року за контрактом і я хотів би відпрацювати його повністю", – розповів бразилець.

У сезоні-2024/25 Каземіро зіграв 25 матчів у всіх турнірах, з яких лише 11 у стартовому складі. За цей час хавбек зміг забити три голи.

Нагадаємо, футболіст став гравцем "манкуніанців" влітку 2022 року, перейшовши з Реала за 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось про інтерес турецького гранда до Каземіро.

Чемпіонат Англії, АПЛ Каземіро Манчестер Юнайтед

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