Буде ще друга допінг-проба: Сабо – про ситуацію навколо Мудрика

Екснаставник київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував ситуацію з позитивним допінг-тестом вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Слова спеціаліста передає видання Sport.ua.

"У нас такого у свій час ніколи не було. Я про це думав і ось що мені здається. Можливо, є такі "любителі", яким у футболістові щось не подобається і вони думають: як-то його збути, щоб не платити великі гроші, зарплату. Все може бути. У разі ж чотирирічної дискваліфікації нічого не треба буде платити", – заявив Сабо.

Колишній головний тренер Динамо озвучив і другий варіант, як міг заборонений препарат міг потрапити в організм футболіста збірної України.

"Другий варіант пов’язаний з самим футболістом. Мудрик – молодий хлопець, став багатим. У нього є гроші, тож появились друзі, дівки – і він, можливо, щось таке прийняв. Але це припущення, а не ствердження", – додав спеціаліст.

Але Сабо сподівається, що все мине та Мудрик повернеться якомога швидше до футболу.

"Втім, буде ще друга допінг-проба – і дай Боже, щоб Михайло вийшов із цієї ситуації. Він найняв адвоката, я ж гадати щодо подальшого перебігу подій не хочу. Чесно кажучи, не хотілося б, щоб Мудрик випав з футболу на чотири роки", – підсумував екснаставник Динамо.

Нагадаємо, вінгеру Челсі Михайлу Мудрику загрожує дискваліфікація від двох до чотирьох років.

Гравець вже найняв юридичну фірму, яка буде займатись його справою. Раніше ця фірма скоротила термін дискваліфікації експівзахисника Ювентуса Поля Погба з п’яти років до 18 місяців.

На тижні, у заключному турі у межах Ліги Конференцій Челсі "розніс" ірландський Шемрок Роверс – 5:1, та у якості лідера вийшов до плейоф змагання.