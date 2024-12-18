Сподіваюсь, Мудрик доведе свою невинність: Маркевич – про провалений допінг-тест українця

Екснаставник збірної України та дніпровського Дніпра Мирон Маркевич прокоментував ситуацію з проваленим допінг-тестом Михайла Мудрика.

Слова спеціаліста передає видання Sport.ua.

"В цій історії дуже багато незрозумілого, тому з мого боку було б некоректно щось коментувати", — сказав Маркевич.

Спеціаліст сподівається, що вінгер Челсі доведе свою невинність.

"Сподіваюся, що Mудрик доведе свою невинність. Я лиш уточню, що Україна багата на футбольні таланти й нам вистачить якісних виконавців у збірній", — підсумував Мирон Богданович.

Нагадаємо, що Мудрику загрожує дискваліфікація на чотири роки, якщо проба "В" теж виявиться позитивною. Гравець вже найняв юридичну фірму для роботи над своєю справою.

Нещодавно, Маркевич прокоментував групу відбору на чемпіонат світу-2026 для збірної України.