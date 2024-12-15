Якщо тобі казали щось робити – ти це робив: Головко – про роботу з Лобановським

Ексгравець збірної України та київського Динамо Олексадр Головко поділився власними спогадами про роботу під керівництвом Валерія Лобановського.

Головко розповів це на інтерв'ю для ютуб-канала FanDay.

"Якщо ви будете думати, що ми сиділи та розмовляли навіть якісь 10 хвилин - цього не було. Була конкуренція, була повага до цього клубу, цих людей, які працювали. Ти під сумнів нічого не ставив. Якщо тобі казали щось робити - ти це робив. Ти розумів, що позаду тебе є хлопці, які будуть це робити, якщо ти не будеш. Це все якісно керувалося", – розповів Головко.

Також Головко додав, що завдання ставились максимальні, щоб розвиватись та досягати успіху.

"Там були інші завдання. І так протягом 24 на 7. І ти розумієш зараз, що, мабуть, так і потрібно було. Щоб стати кращим ти повинен багато працювати", - підсумував колишній футболіст.

Нагадаємо, Олександр Головко грав у складі Динамо з 1995-го до 2004 року.

Раніше, колишній головний тренер збірної України та київського Динамо Йозеф Сабо прокоментував ганебну поразку киян в матчі 6-го туру Ліги Європи проти Реал Сосьєдада – 0:3.