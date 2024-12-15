Мені тяжко казати: Головко прокоментував чутки про зникнення клубу Першої ліги

Асистент головного тренера Діназа Олександр Головко розповів, що клуб існуватиме до кінця поточного сезону, але про подальше майбутнє наразі невідомо.

Про це він заявив на YouTube-каналі "FanDay".

"Діназ існує. Він буде існувати до кінця чемпіонату. Інше – хто залишиться, хто буде власником і які будуть перспективи – мені тяжко казати. Тренер повинен займатися тренуванням, а керівники – керувати.

Так, були форс-мажори, що ми не виїхали. Були питання, розумієте, в який час живемо. На той момент по Запоріжжю і по дорозі… Не буду казати, що є деякі проблеми. Не те, що ми вирішили, просто так сталося, що ми не змогли поїхати", – сказав наставник.

Нагадаємо, що Діназ не приїхав на матч 18 туру Першої ліги України проти запорізького Металурга, який мав відбутися 24 листопада.

Діназ завершив осінню частину сезону на 8-му місці в турнірній таблиці групи Б Першої ліги, набравши 13 очок. Навесні команда розпочне свої виступи у групі вибування.