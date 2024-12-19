Збірна України зберегла за собою 25-ту сходинку в оновленому рейтингу ФІФА
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Збірна України з футболу, маючи в активі 1554,94 бали, зберегла за собою 25-те місце.
Після публікації попереднього реєстру збірна України матчів не проводила.
Суперник у плейоф Ліги націй, команда Бельгії, як і раніше, посідає 8-му сходинку.
Майбутні суперники "синьо-жовтих" у відборі на ЧС-2026 також залишилися на своїх місцях: Франція/Хорватія – 2 (0)/13 (0), Ісландія – 70 (0), Азербайджан – 117 (0).
Рейтинг ФІФА станом на 19 грудня 2024 року
1. Аргентина – 1867,25 бала
2. Франція – 1859,78
3. Іспанія – 1853,27
4. Англія. –1813,81
5. Бразилія – 1775,85
6. Португалія – 1756,12
7. Нідерланди – 1747,55
8. Бельгія – 1740,62
9. Італія – 1731,51
10. Німеччина –1703,79
...25. Україна – 1554,94.
Раніше ФІФА оновила рейтинг національних жіночих збірних з футболу. В оновленому реєстрі від 13 грудня Україна зберегла 35-те місце