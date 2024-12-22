Знову проблеми при стандартах: Аморім – про поразку 0:3 від Борнмута

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку від Борнмута Забарного в матчі 17-го туру АПЛ – 0:3.

Слова наставника передає BBC.

"Ця гра далася нам нелегко. У нас знову виникли проблеми при стандартах, ми трохи нервували, я відчував це на стадіоні. Пенальті, ще один гол – це справді важко. Ми намагалися забити, але гра була важкою, тому рухатимемося далі", – розповів Аморім.

Португальский спеціаліст заявив, якби його підопічним вдалось забити першими, то матч склався би по-іншому.

"Якби нам вдалося забити першими, то гра мала б скластися інакше. Ми хочемо забивати, але дуже нервуємо. Потрібно боротися із цим", – поділився думками Аморім.

Також наставник розповів, що після пенальті команда погано контролювала гру.

"Після пенальті нам потрібно було краще контролювати гру, бо ми знаємо, що ситуація справді складна. Ми маємо краще контролювати цей момент", – підсумував Аморім.

Додамо, що "червоні дияволи" вперше зустрічають Різдво у нижній частині турнірної таблиці.

Напередодні матчу 17-го туру стало відомо, що головний тренер МЮ Рубен Аморім вимагає від керівництва переналаштування скаутської мережі у його рідній Португалії.