Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Названі дати старту та завершення Серії А сезону-2025/26

Олег Дідух — 1 квітня 2025, 14:56
Названі дати старту та завершення Серії А сезону-2025/26

Керівництво Серії А визначилося з датами старту та завершення наступного сезону 2025/26 років.

Про це повідомляє Football Italia.

Наступний сезон стартуватиме на тиждень пізніше, ніж нинішній: перший тур відбудеться 23-24 серпня. Це всього через 40 днів після завершення клубного чемпіонату світу 2025 року, де Італію представлятимуть Інтер і Ювентус. Завершиться сезон в неділю, 24 травня 2026 року.

Керівництво Серії А хотіло, щоби найближчого літа трансферне вікно закрилося перед початком чемпіонату, проте не всі топліги погодилися на такий варіант. Тому літнє трансферне вікно 2025 року в Італії триватиме до 1 вересня.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, Лаціо в заключному матчі 30 туру Серії А вдома зіграв унічию 1:1 із Торіно.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Ювентус хоче позбутись свого нападника через високу травматичність
Пасуй м'яч, ми не Мессі: ветеран жорстко пройшовся по новачку Мілана у перерві матчу з Наполі
Екснападник Мілана та збірної Італії продовжить кар'єру в Серії Б
Майбутнє Коло Муані в Ювентусі під питанням після відходу Мотти
Лаціо не втримав перевагу над Торіно, Верона розписала мирову з Пармою у 30 турі Серії А

Останні новини