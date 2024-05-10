Реал оголосить про підписання Мбаппе після фіналу Ліги чемпіонів — журналіст

Мадридський Реал може оголосити про підписання контракту з футболістом Парі Сен-Жермен Кіліаном Мбаппе після фіналу Ліги чемпіонів.

Про це йдеться на сайті журналіста Джанлуко ді Марціо.

Після заяви 25-річного француза про відхід з ПСЖ головним претендентом на його підписання влітку є мадридський клуб. Мбаппе зможе приєднатися до нової команди в якості вільного агента, оскільки його контракт із парижанами завершується влітку 2024 року.

Повідомлялося, що прощання Мбаппе з ПСЖ відбудеться після матчу 33 туру французької Ліги 1, у якому парижани прийматимуть Тулузу.

Оголошення про підписання контракту між Кіліаном та Реалом може відбутися після фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024, у якому мадридці зустрінуться з Боруссією Дортмунд.

Фінальний поєдинок ЛЧ цього сезону відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні (Британія). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Для клубу з Німеччини титул може стати другим в історії, футболісти іспанського колективу можуть підняти над головою трофей вже у 15-те.

Нагадаємо, в півфіналі ПСЖ із Мбаппе двічі поступився Боруссії, а Реал здолав Баварію.

Зазначимо, що Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. За майже 7 сезонів у складі «червоно-синіх» француз став найкращим бомбардиром в історії клубу, а також по кілька разів виграв усі трофеї на національному рівні.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 46 матчів за ПСЖ, у яких забив 43 голи та віддав 10 результативних передач.