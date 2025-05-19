Визначилися всі учасники Суперкубку Іспанії-2026

Атлетико Мадрид та Атлетик Більбао приєдналися до Барселони та Реала в статусі учасників майбутнього Суперкубку Іспанії.

Це трапилося після того, як команда Дієго Сімеоне розгромила Бетіс (4:1) та гарантувала собі третє місце за підсумками Ла Ліги сезону-2024/25. Підопічні Ернесто Вальверде у свою чергу перемогли Валенсію (1:0), та достроково посіли четверте місце чемпіонату.

Починаючи з 2020 року, Суперкубок Іспанії проходить у форматі Фіналу чотирьох, де грають переможець та фіналіст Кубку Іспанії, а також чемпіон та срібний призер Ла Ліги.

Оскільки Барселона та Реал зустрілися у фіналі Кубку, і вони ж посіли перші два місця чемпіонату, іншими двома учасниками Суперкубку Іспанії стали третя та четверта команди Ла Ліги, а саме Атлетико та Атлетик.

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