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Визначилися всі учасники Суперкубку Іспанії-2026

Олексій Погорелов — 19 травня 2025, 08:27
Визначилися всі учасники Суперкубку Іспанії-2026
Дієго Сімеоне
Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид та Атлетик Більбао приєдналися до Барселони та Реала в статусі учасників майбутнього Суперкубку Іспанії.

Це трапилося після того, як команда Дієго Сімеоне розгромила Бетіс (4:1) та гарантувала собі третє місце за підсумками Ла Ліги сезону-2024/25. Підопічні Ернесто Вальверде у свою чергу перемогли Валенсію (1:0), та достроково посіли четверте місце чемпіонату.

Починаючи з 2020 року, Суперкубок Іспанії проходить у форматі Фіналу чотирьох, де грають переможець та фіналіст Кубку Іспанії, а також чемпіон та срібний призер Ла Ліги.

Оскільки Барселона та Реал зустрілися у фіналі Кубку, і вони ж посіли перші два місця чемпіонату, іншими двома учасниками Суперкубку Іспанії стали третя та четверта команди Ла Ліги, а саме Атлетико та Атлетик.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з оцінками трьох українців, які брали участь у матчах своїх команд в 37 турі Ла Ліги.

Барселона Іспанія Реал Мадрид Суперкубок Іспанії Атлетик Атлетико Мадрид

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