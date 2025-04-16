Став відомий транслятор чемпіонату Європи U-21 2025 року в Україні

Офіційним транслятором фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2025 року серед молодіжних команд до 21 року на території України став медіасервіс MEGOGO.

Турнір відбудеться з 11 до 28 червня у Словаччині. У чемпіонаті візьмуть участь 16 команд, серед яких – і збірна України.

На груповому етапі суперниками українців будуть Фінляндія, Нідерланди та Данія.

Усі матчі Євро-2025 будуть доступні в прямому ефірі на ОТТ-платформі MEGOGO.

Частину матчів можна буде переглянути наживо і на ефірному телеканалі MEGOGO СПОРТ. Він транслюватиме:

Усі матчі збірної України;

Матч-відкриття Євро U-21;

Обрані поєдинки чвертьфіналу та півфіналу;

Фінальний матч у Братиславі.

Деталі щодо форматів студійного мовлення та коментаторів стануть відомі пізніше.

Збірна України вдруге поспіль пробилася до фінальної стадії Євро U-21. На минулому чемпіонаті Європи-2023 (U-21) наша команда дійшла до півфіналу, а найкращим результатом «синьо-жовтих» залишається срібло на турнірі 2006 року.