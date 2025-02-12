Монако – Бенфіка і Порту – Рома: хто прокоментує стикові матчі Трубіна та Довбика у плейоф єврокубків

12 лютого Монако зіграє проти Бенфіки у плейоф Ліги чемпіонів. Початок – о 22:00 за Києвом. 13 лютого о тій же годині Порту прийматиме Рому в плейоф Ліги Європи.

Ці та інші матчі покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Гру Монако – Бенфіка прокоментують Володимир Звєров і Віталій Волочай. О 21:35 розпочнеться аналітична студія MEGOGO у форматі "візитівки".

MEGOGO

На матчі Порту – Рома працюватимуть коментатори Вадим Шевякін і Павло Посохов. Трансляція також буде обрамлена студійним мовленням у форматі "візитівки", яке розпочнеться за 25 хвилин до стартового свистка.

В основному етапі Ліги чемпіонів Бенфіка з Анатолієм Трубіним посіла підсумкове 16 місце, а Монако опинився сходинкою нижче. Обидві команди набрали по 13 очок.

Команда Артема Довбика посіла підсумкове 15 місце в попередньому раунді Ліги Європи, здобувши 12 балів. Порту завершив етап ліги на 18 позиції, взявши 11 очок.