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Монако – Бенфіка і Порту – Рома: хто прокоментує стикові матчі Трубіна та Довбика у плейоф єврокубків

Денис Шаховець — 12 лютого 2025, 14:00
Монако – Бенфіка і Порту – Рома: хто прокоментує стикові матчі Трубіна та Довбика у плейоф єврокубків
MEGOGO

12 лютого Монако зіграє проти Бенфіки у плейоф Ліги чемпіонів. Початок – о 22:00 за Києвом. 13 лютого о тій же годині Порту прийматиме Рому в плейоф Ліги Європи.

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Ці та інші матчі покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Гру Монако – Бенфіка прокоментують Володимир Звєров і Віталій Волочай. О 21:35 розпочнеться аналітична студія MEGOGO у форматі "візитівки".

MEGOGO

На матчі Порту – Рома працюватимуть коментатори Вадим Шевякін і Павло Посохов. Трансляція також буде обрамлена студійним мовленням у форматі "візитівки", яке розпочнеться за 25 хвилин до стартового свистка.

В основному етапі Ліги чемпіонів Бенфіка з Анатолієм Трубіним посіла підсумкове 16 місце, а Монако опинився сходинкою нижче. Обидві команди набрали по 13 очок.

Команда Артема Довбика посіла підсумкове 15 місце в попередньому раунді Ліги Європи, здобувши 12 балів. Порту завершив етап ліги на 18 позиції, взявши 11 очок.

Бенфіка коментатор коментатори Ліга чемпіонів Монако Порту Рома Анатолій Трубін Артем Довбик Ліга чемпіонів-2024/25

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